Başkan Erdoğan, 'Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir' demişti... Tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz dönemde duyurduğu sözde barış planı adı altında 'Yüzyılın Anlaşması' dünyaya ilan ediliyor. 'Barış' adı altında Kudüs ve Filistin'i İsrail'in avuçlarına bırakmaya yönelik olan bu adıma tepkiler çığ gibi yükseliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

BAŞKAN ERDOĞAN, 'KUDÜS MÜSLÜMANLARIN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR' DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddiası ile ilgili olarak, şunları kaydetmişti,

"Kudüs Sayın Trump Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, her gün hak ihlalleri, zulümler, baskılar sürerken, İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. Amerika bütün işleri bitirdi de bu mu kaldı? DEAŞ'la da işi bitirdi, bu mu kaldı? Şu anda Netenyahu kendi içinde iç hesaplaşmalarını bitiremiyor. Biz, kesinlikle, son ana kadar buradaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaldı ki bu, bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir."