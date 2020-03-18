Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” sonrasında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur."



"Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz."



"Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır."



"Batı, yıllarca temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek ama aslında başından savarak vatandaşını sahipsiz bırakmıştır."



"Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz."



BAŞKAN ERDOĞAN TOPLANTI ÖNCESİ KONUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı olarak yapılan eşgüdüm toplantısına başkanlık etti. Başkan Erdoğan kritik toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında, koronavirüs ile ilgili, "Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İŞLERİN YOLUNA GİRMEYE BAŞLADIĞI DÖNEMDE İPİN UCUNU ASLA BIRAKAMAYIZ"



"(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır." dedi.

"UMDUĞUMUZDAN DA GÜZEL BİR TABLO BİZİ BEKLİYOR"



Erdoğan, "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor." ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

"Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir."

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EŞGÜDÜM TOPLANTISI"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla Çankaya Köşkü'nde saat 14.20 başlayan toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından koronavirüsle mücadele çerçevesinde atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'dan Koronavirüs Açıklaması