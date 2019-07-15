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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emniyet binası açılışında konuşuyor

Erdoğan, 15 Temmuz'da darbecilerin attığı bombalarla hasar gören ve yeniden yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının açılışında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Açılışını yaptığımız Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Polisimiz ve halkımız alçaklar karşısında el ele darbecilere kök söktürdüler. 15 Temmuz gecesi vatandaşımızla sırt sırta vererek tarih yazdık. Ankara'nın 4 bir yanında aslanlar gibi FETÖ'cülerle mücadele eden polislerimiz adeta tarih yazdılar. FETÖ'cülerin her türlü saldırılarına karşı dik duran vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hiç kimse bu millete diz çöktüremeyecek. Hayatımızı sürdürdüğümüz bu topraklar bize şehitlerimizin emanetidir. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar. 15 Temmuz gecesi 63’ü polis 5’i asker 183’ü sivil olmak üzere 251 vatandaşımızı şehit verdik. 2193 insanımız da gazilik payesiyle şereflendi.

'ALAMAZ DEDİLER, ALDIK'

Ülkemizi ekonomide güvenlik de savunma sanayinde dış politikada çok daha ileri düzeye taşıyacak adımları atıyoruz. S-400'leri almaya başladık. Alamazlar dediler bugün 8. uçak da geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hedefimiz Rusya ile ortak üretime geçmek. 

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