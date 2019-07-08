Başkan Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması: Uçakla getirilecekler

Bosna Hersek'e hareketi öncesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin yolculuk hazırlığının devam ettiğini söyledi. Mutabık kalınan tarihler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Şu tarih diye zorlamazsanız iyi olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç birisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum.

Şu anda gerek bizler Türkiye olarak gerek KKTC'li soydaşlarımız olarak süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. G20 toplantısında görüştüğümüz liderlere de hassasiyetimizi ilettik.

Yunanistan'da sonuçlanan seçim oldu. Miçotakis yüzde 40'a yakın oy oranı ile şu anda seçimi kazandı. 160'a yakın milletvekili çıkardı. Dün kendisini aradım, tebrik ettim. Temennim Yunanistan ile yeni bir süreci devam ettiririz. Seçimin ardından görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımızla sürdüreceğiz. Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım.

"S-400 İÇİN MUTABIK KALDIĞIMIZ TARİHLER VAR"

Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Şu tarih diye zorlamazsanız iyi olur. Mutabık kaldığımız tarihler var. Yükleme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim planları ve nereye konuşlanacağını MSB, Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor. Önümüze getirecekler ve gelen S 400'ler burada konuşlanacak. S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun.

İLLERE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

İki toplantı daha yapıp grubumuzun istişare toplantılarını bitirmiş olacağız. Meclis kapanmadan bu turları tamamlamış olacağız. Bütün düşünce ve arzumuz Meclis kapandıktan sonra illerine gidecek milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir. Bu işin ardından Ağustos ile birlikte, büyükşehirler başta olmak üzere, teşekkür ziyareti yapacağım. Açılış törenleri ve teşkilatımızla bir araya geleceğiz."