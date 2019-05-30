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30 Mayıs 2019 Perşembe 21:24 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 22:16

Başkan Erdoğan: Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz

Başkan Erdoğan, "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet sisteminin önemine işaret eden Erdoğan, "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır." dedi.

Erdoğan, "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir." diye konuştu


Başkan Erdoğan konuşmasının ardından paylaştı
 
Başkan Erdoğan konuşmasının ardından şu paylaşımda bulundu:
 
Amacımız: Milletimizin adalet duygusunu güçlendirecek, beklentilerine cevap verecek, vicdanları mutmain ve hukuka güveni tahkim edecek bir yargı uygulamasını hayata geçirmektir.


 

AA

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