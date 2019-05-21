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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "82 milyon vatandaşımızı 'Türkiye ortak paydası' altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. Geminin rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tüm dönem milletvekilleriyle iftar programında buluştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kendi siyasi ve şahsi çıkarları için gerektiğinde darbecilerle, küresel güçlerle, terör örgütleriyle birlikte hareket etme yoluna gidenlere, milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir ve inanıyorum ki etmeyecektir." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimizin 15 Temmuz'da darbeciler karşısında gösterdiği cesareti, dirayeti, ülkeyi yönetenler olarak bizim de kendi tercihlerimizle ortaya koymamız şart. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini 'Türkiye ortak paydası' altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır. Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir."

AA

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