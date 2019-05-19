Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan, 'Her milletin hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır.' dedi.

Başkan Erdoğan, Samsun’da gençler ve sporcularla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Biz, 2 bin 200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız. Daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız." ifadelerini kullandı.

"Biz, son 17 yılda milletimizin kollarına vurulan prangaları tek tek parcaladık. Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık." diyen Erdoğan, "Her milletin hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Şayet bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika'ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlar'daki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu ekonomi ile beraber diplomaside de imza attığımız zaferlerin meyvesidir." dedi.

Erdoğan, "(Gençlere) Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir." ifadelerini kullandı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İrem Derici: Zekamı çok üstün gördüğüm için kimseyle olmuyor
Volkan Babacan'dan iftar sonrası yürüyüşü
Dünyaca ünlü şarkıcının kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet
Yusuf Güney'den dev proje
Miray Daner ile Kubilay Aka'dan evlilik açıklaması
Ramazan´ın gelişini ne kadar hoş karşılasak da, güzel iftar ve sahur sofraları düşlesek de aklımızda

Ramazanda Kilo Almamanın Püf Noktaları Neler? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Galatasaray-Medipol Başakşehir

Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu