Başkan Erdoğan Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı'nda konuştu

Başkan Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katıldı.

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor."

Geçen yıl ilk kez düzenlenen etkinliği anımsatan Erdoğan, "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor." diye konuştu.

Çevre politikalarında son teknolojilerin kullanıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şehir ormanları projesinin detaylarına değinerek, "Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız." dedi.

"ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE SÜRESİNİ 10 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ"

Orman yangınlarının müdahale süresinin azaltıldığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz." ifadelerini kaydetti.