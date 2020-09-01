Başkan Erdoğan 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Adli Yılı açılış töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Yeni adli yılda hakim, savcı, avukatlarımıza adalet sistemimizin tüm taraflarına başarılar diliyorum. Adalet mülkün temelidir sözü devletin, orduyla parayla, petrolle değil adaletle yaşandığını belirtiyor.

Adalet bu kadar önemliyken günümüzde mazlumların feryatlarının yükselmesi ayrı bir tenakuzdur. Kendilerini büyük, güçlü, müreffeh, yenilmez gören devletlerin zalimliklerini örtmeye, artık siyasi ve diplomatik laf cambazlıkları yetmiyor.

Demokrasiye, güvenliğe ve refaha belli toplumların sahip bulunduğu, diğerlerinin onlara hizmet dışında önem taşımadığı çarpık anlayış artık ifşa olmuştur.

"AKDENİZ'İN ZENGİNLİĞİNE ÇÖKME ÇABASI MODERN SÖMÜRGECİLİK"

Doğu Akdeniz ve Ege'deki faaliyetlerimizin özünde hak arayışı vardır. Türkiye'yi kıyılarına hapsetme girişimi haksızlığın ve adaletsizliğin göstergesidir. Akdeniz'in zenginliğine çökme çabası modern sömürgecilik örneğidir. Tarih boyunca başkalarının arkasına saklanmış bir devleti önümüzde atmaları da en büyük adaletsizliktir.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNİ DURDURAMAYACAKLAR"

Artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı. Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır."