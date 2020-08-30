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  3. Başkan Erdoğan konuşuyor
30 Ağustos 2020 Pazar 17:56 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan konuşuyor

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşma yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi.

Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz.

Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz.

"Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir."

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