Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki cami saldırısına sert tepki: CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor

Dünyanın tamamı gibi ülkemizide etkileyen koronavirüsü büyük ölçüde kontrol altına aldık. Salgının gerilemesiyle birlikte normalleşme takvimiz de işlemeye başladık. Veriler olumlu yönde seyredikçe bu adımlara yenilerini eklemeye devam edceeğiz.

Henüz faaliyete geçmemiş işyerleri ve sosyal alanlarla ilgili kararımızı gelişmelere göre bayram sonrası vereceğiz. Türkiye bu süreçte sağlık konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olarak takdir toplamıştır. Genel Sağlık Sigortamızın kapsayıcılığı sayesinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik.

Hastanelerimizin, sağlık personelimizin ilaç ve araç gereç ihtiyaçları aksatmayıp hiçbir aksaklığa meydan vermedik. Dünyanın pekçok yerinde yaşanan üzüntü verici görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Bakanlıklarımız ve tüm kurumlarımız salgın sürecinin iyi yönetilmesinde büyük gayret gösterdi ve tarihi başarılara imza attı.

Ülkemizde ve tüm dünyada alınan tebdirlerin yol açtığı ekonomik, sosyal, insani sıkıntıların giderilmesi konusunda da başarılı bir süreç gösterdik. Ekonominin çarklarının işlemesini ve istihdamı sürdürmek için pekçok destek paketi geliştirdik.

Bugün geldiğimiz noktada diğerlerini bir kenara bırakıyorum. Gelişmiş ülkelerin dahi ilerisinde olduğumuzu görüyoruz. Her fırsatta tekrar ettiğim gibi ülkemizde ve dünyada bir mühlet daha günlük hayat yeni kurallara göre işlemek durumdadır. Maske kullanımı, fiziki mesafe, temizlik kurallarına riayet diye özetleyebileceğimiz bir düzene geçiyoruz.

Türkiye olarak sadece bizim kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor. Yakın çevremiz olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelecekki hep birlikte rahat bir nefes alabilelim. O gün gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir. Bu derece durumun ne derece bir ekonomik ve sosyal sonuçlara neden olabileceğini son iki ayda yaşadıklarımız açıkça göstermiştir.

Sizlerden illerinizde maske, mesafe ve temizlik konusundaki uygulamanın tavizsiz yürütülmesini takip etmenizi istiyorum. Gördüğünüz eksiklikleri ilgili kurumlar nezdinde gündeme getirerek derhal tedbir alınmasını sağlamalısınız. Bugüne kadar salgının önüne geçilmesi noktasında gösterdiğimiz hassasiyeti bundan sonrada sürdürmekte kararlıyız.

Siyasi ve ekonomik bakımndan yeniden şekillenecek dünyada hedeflediğimiz konuma gelerek yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımıza inanıyorum.

Yaşadığımız her büyük sıkıntı gibi salgın sürecininde bir imtihan olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu imtihandan da yüzümüzün akıyla çıkmak için tüm imkanları seferber ediyor, var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Milletimizin her kesimden vatandaşlarına yönelik ayrı çözümler üreterek yaşadığımız dönemin menfi etkilerini azaltmaya dağıtmaya çalışıyoruz.