Başkan Erdoğan'dan rejime sert uyarı: Omuzlarının üzerlerinde başlarda kalmayacak

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları;

Konuşmama toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Bugüne kadar verdiğimiz şehitlerimizin, şehitlik mertebelerini Rabbim kabul eylesin. Milletimizin başı sağolsun. Bir gül bahçesine girercesine hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, mücadelesini akamete uğratmadık. İdlib'de olayları sınırlı şekilde yürütüyorduk. Meselesinin ülkemiz açısından önemini muhataplarımıza tekrar tekrar ifade ettik. Bizim bu söylemlerimizin yanlış anlaşıldığını gördük. 27 Şubat'ta başlattığımız operasyona Bahar Kalkanı Harekatı adını verdik. Bu harekatın önceki harekatlarımızdan hiçbir farkı yoktur.

"GERÇEK GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYORUZ BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Şuana kadar 135 tank, 45 top, 44 çok namlulu roketatar, 5 havasavunması, 29 pikapa monteli savar, 8 helikopter, 7 mühimmat rampası, 24 zırhlı araç, 9 mühimmat depo binası, 2 füze rampası, 2557 rejime ait asker ve milis etkisiz hale getirildi.

Bizim iyi niyetimizi suistimal edenlere gerçek gücümüzü göstermeye yeni başlıyoruz, bu daha başlangıç.

Biz bu gafillere Türkiye'nin gerektirdiğinde baş veren ama baş eğmeyen bir devlet olduğunu gösteriyoruz. İşlerin bu noktaya gelmesinden üzüntülüyüz. Bunların sorumlusu arkasına aldıkları güçleri kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır.

"OMUZLARININ ÜZERLERİNDE BAŞLARDA KALMAYACAK"

Esed rejimi şayet bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazsa, omuzlarının üstünde başlarıda kalmayacak.

Buradan İran'a ve Rusya'ya sesleniyorum. Suriye'de bizim sizinle bir derdimiz yok. Türkiye'nin Suriye'deki mücadelesi ne toprak kazanma ne mesebi üst edinme gayretidir. Ülkemize yönelen milyonlarca mülteci krizini çözme çabasıdır.

"BATI HESAP VERECEK"

Bu yükü tam 9 yıldır tek başımıza biz üstleniyoruz. Batı'nın sadece göçmen korkusuyla söyledikleri süslü sözler somut karşılık bulmuyor. Bize kapıları açmayın diyorlar. Aylar önce kendilerine şunu dedim: Eğer bizimle yük paylaşımına girmezseniz kapıları açarız. Biz şaka yapıyoruz sandılar. Şimdi kapılar açılınca telefon üstüne telefon gelmeye başladı. O iş bitti. Şimdi Batı hesap verecek.

Şu anda mültecilere gaz bombası atmak suretiyle, yeri geldiği zaman gerçek bomba atmak suretiyle yıldırmaya çalışanlar bunu uluslararası camiada da hesap vermek zorunda kalacaklar. Bu akşam yine telefon talebinde bulundular. Bugün Almanya ve Bulgaristan'la görüşmem var.

Biz yıllarca Suriye'de güvenli bölgeler oluşturalım, rejimden kaçan insanları koruyalım çağrısı yaptık. Hiçbiri katkıya yanışmadılar. Kapıları açtığımızdan beri Avrupa'ya yürüyenlerin sayısı yüz binleri buldu. Daha da bulacak. Bu sayı yakında milyonlu rakamları bulacak. Şimdi hepsi kapıları açtığımız için feryat ediyor. Ya bunların ülkesini huzurlu bir yer yapacağız ya da herkes payına düşeni üstlenecek. Artık fedakarlık dönemi bitti.

Türkiye mücadelesini herhangi bir ülkeye ya da kuruma göre güvenerek değil, kendi bileği ve kendi insanına dayanarak yürütmektedir. Bu mücadele bizim şahsi tercihimizde değil. Milletin topyekün iradesiyle yürütülmektedir. Bu millet 15 Temmuz'da neden dışarı çıkmışsa, bugün de aynı sebepten Suriye'dedir.

"SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR DİYENLERDEN OLMAYIN"

Birileri dönüp dolaşıp Suriye'de ne işimiz teranesini tekrarlarken şehitlerimizden biri "Sizden ricam Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın" diyor. Gittim gördüm tam olmamız yerdeyim mesajını veriyor. Bunu Suriye'de bir şehidimiz söylüyor.

"KILIÇDAROĞLU ŞEHİTLİK KAVRAMINDAN Bİ HABER"

Kılıçdaroğlu'nun şehitlik kavramı ve şehitler tepesinin ne anlama geldiğini bilmediğini görüyorum. Çünkü bilmeden söylüyorsa cehaletinden söylüyordur. Neyi ifade ettiğini bilip söylüyorsa ortada gerçekten vahim bir durum var demektir.

Ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı ve geleceğiyle mücadele eden herkes şehittir. Bizim polisimizin, askerimizin ve tüm kamu görevlilerimizin şehitlik mertebesine eriştiğinden şüphem yoktur.

"KENDİ PARTİNİN GEÇMİŞİNİ BİLMİYORSUN"

Bay Kemal sen kendi partinin kendi geçmişini bile bilmiyorsun. Bu partinin kurucusu Atatürk diyorsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de ne diyordu? "Ben sizlere ölmeyi emrediyorum" diyordu. Bay Kemal sen partinin geçmişinden bile bir habersin. Biz bu şehitleri Bedir'de, Udut'ta, Hendek'te, Osmanlı'da Çanakkale'de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal. Ama sen şehadeti ve şehitliği bilmezsin. Bilsende anlamazsın. Çünkü sen de bu iman yok.

Tüm teröristleri nasıl durdurduysak rejimide aynı akıbete uğratacağız. Bunun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.