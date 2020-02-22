Başkan Erdoğan İzmir'de açılış töreninde konuştu

Başkan Erdoğan İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun ülkemize şehrimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir aynı zamanda en önemli ticaret merkezlerimizden biri konumundadır."

"Bu otoyolunun Çiğli, Harmandalı, Koyundere bölümlerini peyderpey hizmete açmıştık. Bugün Koyundere, Aliağa Çandarlı kısmını da hizmete açacağız."

"Bu bölgede kuzey güney istikametinde çıkan yoğunluk ister istemez şehir içi trafiğin de sıkışmasına neden oluyordu. Şehir içi trafiği de rahatlatıyoruz. Toplam yatırım bedeli 455 milyon euro olan projemiz yol kısmı yanında 14 köprülü kavşağı, bir tüneli, 38 köprüsü ve 8 viyadüğü ile gerçekten İzmir'e yakışır bir eser oldu. İzmir'den yola çıkan bir araç en fazla 40 dakika içerisinde Çandarlı'ya ulaşabilecek."

"Bu otoyolunun Çiğli, Harmandalı, Koyundere bölümlerini peyderpey hizmete açmıştık. Bugün Koyundere, Aliağa Çandarlı kısmını da hizmete açacağız."

"İzmir'in turizm potansiyeli bu projeyle çok daha üst seviyeye çıkacak."

"Zamandan, vakitten ve yakıttan sağladığı tasarrufla her ulaşım projesi gibi bu otoyolun ülkemize çok katkısı olacak."

"Bu otoyolun sadece iş gücü ve akaryakıt olarak ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor. Bu otoyolun İzmir'imize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi şahsım milletim adına tebrik ediyorum. İzmir'e bu güzel hizmeti kazandırdığımız günde bu şehrin milletvekillerinin tamamını aramızda görmek isterdik. Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu'na da bu çağrıyı yapmıştık. Aramızda yok, fakat biz İzmir'in faydasına olan her konuda yanlarında olmaya ehemmiyet veriyoruz."

"Türkiye'nin diğer 80 vilayeti gibi son 17 yılda yaptığımız 17 katrilyon lira yatırımla İzmir'in de çehresini değiştirdik. İzmir'e 2 millet bahçesi kazandırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne kadar 6 katrilyon lira tutarında sosyal yardım yaptık. Şehrimizde 35'i hastaneden oluşan toplam 110 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Kentsel dönüşüm kapsamında 228 milyon lira kira yardımı sağladık."

SURİYE, LİBYA VE DOĞU AKDENİZ

"Bugün Suriye, Libya, Akdeniz ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner."

"Dün Sayın Putin'le görüştük, gündüz Macron ve Merkel'le görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik."