Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar... 'Hayal kırıklığına uğratmayacağız'

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizi, hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız. Türkiye'nin ve Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız."

"SİVİL TOPLUMUN OMUZ VERMEDİĞİ BİR MÜCADELENİN BAŞARIYA ULAŞMA ŞANSI YOK"

"Sigara şirketlerinin Türkiye'ye yapacağı yatırıma ilişkin, "O yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın. İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi. Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın bir zamanda tek tip paket (sigara) uygulamasına geçileceğini hatırlattı.

Erdoğan, devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansının olmadığını söyledi.

"BARIŞ PINARI HAREKATI İLE ÜLKEMİZİN TAVİZSİZ DURUŞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDUK"

"Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk."

"ANLAŞMAYA UYULMAZSA TEKRAR HAREKATI BIRAKILAN YERDEN DEVAM ETTİRİRİZ"

YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi için verilen 120 saati hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz. Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık. Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok."

(AA)