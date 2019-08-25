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  3. Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: En ufak dirsek temasımız olamaz

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: En ufak dirsek temasımız olamaz

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: En ufak dirsek temasımız olamaz

Başkan Erdoğan, Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

 Erdoğan, konuşmasında, "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir." dedi.

"PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "CHP, sen kimin yanındasın? Eğer 'Türkiye'nin yanında olduğunu' söylüyorsan, o zaman milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var?" diyerek şöyle konuştu:

"Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yuvarlık laflar değil, delikanlıca tavır bekliyor."

Başkan Erdoğan, "CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın." ifadelerini kullandı.

(AA)

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