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Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı haberde, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.


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