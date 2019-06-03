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03 Haziran 2019 Pazartesi 18:40 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:40

Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Erdoğan, Tatar ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Saat 15.45'te başlayan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hazır bulundu.

(AA)

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