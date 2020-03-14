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  3. Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

AA'nın aktardığı haberde, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.


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