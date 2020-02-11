Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0257
  • 6,5777
  • 304.338
  • 118733
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü

Son dakika gelen bilgilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görülmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Ceenbekov ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.


Serdar Ortaç'ın yeni aşkı ortaya çıktı!
Çöp topladı, dalış yaptı
Cem'den Serenay sorularına sert tepki!
Miray Daner suskunluğunu bozdu
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
<p>Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ´KAPAN-1´ opera

PKK´lı Teröristlerin Kullandığı Sığınakta Lav Silahı Ele Geçirildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tam 900 yıllık Kur'an-ı Kerim! Ceylan derisi ile ciltlenmiş

Atatürk Havalimanı'nda çürümeye terk edilen 12 uçak sahibini bekliyor