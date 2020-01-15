Başkan Erdoğan: Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-(5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımı) Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır.

-CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrası unutanlardan olmadık.

-Belediyeler ülkemizin en ücra köşelerine ulaşma fırsatı bulduğumuz temel hizmet birimleridir. Belediyelerimiz sadece sınırlarımız içinde değil yurt dışında da önemli projelere imza atıyor. Amacımız sadece kaynakların değil tecrübelerin de karşılıklı olarak paylaşılmasına fırsat tanımaktır.

-Maddi bakımdan durumu nasıl olursa olsun her bir belediyemizin diğerinden öğreneceği pek çok değerli bilgi bulunuyor.

-Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelerimiz sıkıntı çekerken Batı'daki belediyelerimiz keyfe keder işlere kaynak ayırıyor.