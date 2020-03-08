Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul da en yakın zamanda ihaleye çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde konuştu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır annelerine buradan selamlarımı gönderiyorum. Biz bu ülkeyi bir asır önce kadını, erkeği omuz omuza mücadele ederek bağımsızlığa taşıdık. Kadınlarımızı dışlayan faşist zihniyete fırsat vermeyeceğiz.

VATANDAŞLARIMIZ KESİNTİSİZ, GÜVENLİ SEYAHAT İMKANINA KAVUŞACAK

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz. Kardeşlerim unutmayın her zaman söylerim yol medeniyettir, su medeniyettir. Otoyolun farklı etaplarının devreye girmesiyle vatandaşlarımız kesintisiz, güvenli seyahat imkanına kavuşacak. İşte AK Parti iktidarı budur. Kardeşlerim 352 milyon dolarlık bir yatırımla hizmete aldığımız projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut olarak ispatlıyor

EY CHP SİZİN HAYALLERİNİZ BİLE BUNA YANAŞAMAZ

Ülkemizin kaynakları israf edilmeyince işte böyle güzel yatırımlar ortaya çıkıyor. Ey CHP zihniyeti sizin bırakın icraatlerinizi, hayalleriniz bile buna yanaşamaz.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Kanal İstanbul ufku dar, vizyonu sığ kimi çevrelerin sözüne bırakılmayacak kadar önemli bir projedir.

Dünyanın en büyük 3 havalimanından bir tanesini İstanbul'a kazandırdık. Yakınında dev bir şehir hastanesi yapıyoruz. Bunları sizler için yapıyoruz.