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07 Kasım 2020 Cumartesi 14:57 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını yapacak

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını yapacak
IHA

Başkan Erdoğan partisinin il kongresi ve Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapılan yeni yolun açılışını gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Başkan Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı’nın 7’nci Olağan Kongresine katılmak ve Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını yapmak için bugün saat 14.00 sularında Kahramanmaraş’a geldi.

Kahramanmaraş havalimanına inen Başkan Erdoğan, parti otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kongrenin yapılacağı kent merkezindeki Kahramanmaraş Stadyumuna geçti. Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Başkan Erdoğan’a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi.

Kongre’den canlı bağlantıyla Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan’ın temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.

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