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  • Başkan Erdoğan: Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun ismini "Edebiyat Yolu" olarak belirledik
07 Kasım 2020 Cumartesi 17:03 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan: Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun ismini "Edebiyat Yolu" olarak belirledik

Başkan Erdoğan: Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun ismini "Edebiyat Yolu" olarak belirledik

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun Yolu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki yolun ismini açıklayan Erdoğan, "Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun ismini "Edebiyat Yolu" olarak belirledik" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 64,1 kilometre uzunluğundaki Kahramanmaraş-Göksun yolunun ismini "Edebiyat Yolu" olarak belirlendiğini söyledi.

Bugün bizi büyük bir aşkla bağrına basan Kahramanmaraşlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İl Kongrelerimiz vesilesiyle şehirlerimizi ziyaret ederken aynı zamanda tamamlanan projelerimizin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz.

Bugün de Kahramanmaraş'ta tüm Türkiye'nin gurur abidesi olan eserin açılış heyecanını yaşıyoruz. Peyder pey trafiğe açılan Kahramanmaraş-Göksun yolunun tamamını resmen açıyoruz. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor.

Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun ismini "Edebiyat Yolu" olarak belirledik. bu yol ile yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediyoruz.

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