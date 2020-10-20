Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı. Yoğun gündem maddelerinin yer aldığı toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masadaydı.

KKTC'deki seçim sonuçları, Doğu Akdeniz'deki son durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı verdiği mücadelenin de görüşüldüğü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Öncelikle KKTC'nin Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Türkiye bugüne kadar olduğun gibi bundan sonrada Kıbrıs'ın yanında olmaya devam edecektir.

Fatih gemimiz önümüzdeki ay yeniden sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler keşif haberleri alabileceğimizi gösteriyor.

Dünyanın son bir asrında bu uğrunda nice savaşlar çıkmıştır. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milletin geleceği için kullanılacaktır. Gazın sisteme verilmesiyle milletimiz daha iyi faydalanacaktır. Her kuruş milletimiz için harcanacaktır. Bir kez daha bu keşfin hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye kararlılık hedeflerine yürümeye devam ediyor. Tüm saldırıları boşa çıkarmayı başardık. Bölgemizdeki tüm krizleri sınırlarımız içine taşıma gayretleri oldu. Biz kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürdük.

Hakkın ve adaletin yanında yer almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Gözünü ve kalbini bize çevirmiş her kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Irak’ın terör örgütlerinin cirit attığı bir yer haline gelmesine göz yummadık, yummayacağız.

Milletimizin İstiklaline ve İstikbaline uzanan her eli kıracağız.

Artık bu ülkede hiç kimsenin vesayeti milletin hakimiyetinin üzerine çıkamaz.

Küresel ve Bölgesel tüm dengeler yıkılıyor Türkiye yükselen yıldız konumundadır.

Gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız.

Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo birilerini rahatsız ediyor.

Seçimler 2023'te. Herkes yüzünü millete çevirsin.

Artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti, milli iradenin üzerine çıkartmaya da demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir.