Son dakika... Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası açıklama yapıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik kabine toplantı sonrası açıklama yapıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Ramazanın milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.
Somut başarı elde etmeye başladık. Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz.
Yaklaşık 40 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik, 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz
Türkiye'de hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiştir
Yeni hasta ve ölüm sayısı günden güne azalıyor
Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik.
Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık
55 ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik
Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum
Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Başkan Erdoğan, 1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyurdu.
Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.
1 Mayıs Cuma günü marketler 09.00-14.00 arası açık olacak
Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz
Bizbize Yeteriz Türkiyem Kamyanyası'nda 1 milyar 850 milyon lira meblağ toplanmıştır
Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere biner lira yardım yapacağımız destek paketini devreye aldık
İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik fütursuz saldırının gerisinde işte bu hastalıklı zihniyet vardır
Dağıttıkları kitapçıklarla aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı, milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum
ANKARA BAROSUNA SERT TEPKİ
Diyanet İşleri Başkanımız o açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevin gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur.