Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, sona erdi.

Kabine toplantısı, dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu toplantıda ana gündem maddemiz koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Ayrıca Suriye, Libya ve Ege'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.



Uluslararası kamuoyunu bir kez daha darbeci Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz.



Sığınmacılara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdüren ülkelerin, bundan bir an önce vazgeçmelerini bekliyoruz.



Son iki haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik



Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık.



(İdlib) Türkiye Rusya ile vardığı 5 Mart mutabakatına bağlılığını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit vermeyecektir.

