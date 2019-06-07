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07 Haziran 2019 Cuma 17:24 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 17:24

Başkan Erdoğan İstanbul'da

Başkan Erdoğan İstanbul'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra Beylerbeyi Sarayı'na geçti.

Bir süre burada kalan Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçmek üzere hareket etti. Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndan geçişi sırasında kendisine el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları kırmadı ve makam aracından inerek yanlarına gitti.

Vatandaşlarla tek tek sohbet ederek fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da hediye dağıttı.

Bazı vatandaşların metrobüsten inerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için koşarak geldiği görüldü.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan ayrılmadan önce kendisini takip eden gazetecilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AA)

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