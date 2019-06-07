Başkan Erdoğan: Bu hakkı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz

Cuma namazını Üsküdar Hazreti Ali Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da bulunan Başkan Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da kıldı. Hazreti Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili 'İstanbullu hemşehrilerimizin dönüşü çok önemli. Sandığa gitmeyen vatandaşlarımızı minimize etmemiz gerekiyor' dedi. Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine ilişkin de mesajlar veren Erdoğan 'KKTC'li kardeşlerimizin hakkını korumakta kararlıyız' ifadelerini kullanodı.



Af yasası hakkında da 'Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor. Netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağız' dedi.



KİMSEYE YEDİRMEYİZ

Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi hakkında da konuşan Başkan Erdoğan "Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz." ifadelerini kullandı.