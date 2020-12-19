Başkan Erdoğan İstanbul'da bir fırına uğradı

Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılışını bugün yapacak olan Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne giderken fırına uğradı.

AA'da yer alan habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Bosna Bulvarı'ndaki bir fırına uğrayan ve taş fırında pişen tam buğday, nohutlu ekmek ve simidin de aralarında bulunduğu ürünlerden satın alan Erdoğan, fırın sahibi ve çalışanlarla sohbet etti.