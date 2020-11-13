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Başkan Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşma yapıyor
13 Kasım 2020 Cuma 16:49 | Son Güncelleme:
13 Kasım 2020 Cuma 16:49
Başkan Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşma yapıyor
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