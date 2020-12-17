Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile ortak basın toplantısı düzenledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem atfediyoruz. Yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız"

"Sayın Kazımi ile, ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık."

"Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz."



"Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz."

