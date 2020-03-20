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Ulusal ve uluslararası organizasyonlar nisan sonuna kadar ertelendi

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar nisan sonuna kadar ertelendi

Ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı veya aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası düzeydeki organizasyonların ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete'de yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü, bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."

Öte yandan, söz konusu kararın, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle alındığı kaydedildi.


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