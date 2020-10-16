  • $7,9041
  • 9,2651
  • 482.835
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenliyor
16 Ekim 2020 Cuma 18:46 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenliyor

AA

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleniyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:

"Salgına rağmen 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırladık."

<p>Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş bir fotoğrafını 'ışıklar yanıyor' ifadeleriyle sosyal m

'Işıklar yanıyor' ne demek?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ünlü isimlerinin ilk kez göreceğiniz fotoğrafları

Zafer Algöz'den yıllar sonra gelen Okan Bayülgen itirafı: Benim yarattığım işi kendi üstüne almış

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.