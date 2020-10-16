16 Ekim 2020 Cuma 18:46 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenliyor
AA
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleniyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:
"Salgına rağmen 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırladık."