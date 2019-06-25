Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8108
  • 6,6261
  • 267.018
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan ile Trump görüşmesinin detayları belli oldu

Başkan Erdoğan ile Trump görüşmesinin detayları belli oldu

Başkan Erdoğan ile Trump görüşmesinin detayları belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Trump'ın Japonya programına ilişkin bir telekonferans düzenledi.

Trump'ın Japonya programı kapsamında 8 ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden yetkili, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceğini ifade etti.

Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile de ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler
Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'nın yeni yaşını o fotoğrafla kutladı
<p>Siz bu sıcaklarda nasıl serinliyorsunuz? </p>

Tatlı Bir Serinleme Yöntemi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pençe Harekatı'nda terör örgütüne darbe

Murat Akıncı'ya boşanma davası açan Zerrin Özer'den yeni açıklama