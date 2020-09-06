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  3. Başkan Erdoğan ile Serrac bölgesel gelişmeleri görüştü
06 Eylül 2020 Pazar 21:27 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan ile Serrac bölgesel gelişmeleri görüştü

Başkan Erdoğan ile Serrac bölgesel gelişmeleri görüştü

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Başkan Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Erdoğan- Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceği belirtildi. Türkiye'nin önceliğinin Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşması olduğu yinelendi. Libya'da sağlanacak barış ve huzurun komşu ülkeler ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin yararına olduğunu vurgulandı.

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