05 Ekim 2020 Pazartesi 20:13 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü
AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.
AA'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de yer aldı.