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Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan. ABD Başkanı Trump ili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, Koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

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