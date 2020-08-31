Başkan Erdoğan, Giresun'da Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışında konuştu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum."

"Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altının da bereketliliğini gösterdi."



"En kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz."

