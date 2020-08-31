31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:23 | Son Güncelleme:AA
"Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altının da bereketliliğini gösterdi."
"En kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Başkan Erdoğan, Giresun'da Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışında konuştu
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Giresun'da Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışında konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışında konuştu
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
"Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum."
"Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altının da bereketliliğini gösterdi."
"En kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz."