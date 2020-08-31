Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3587
  • 8,7912
  • 466.423
  • 1078.61
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan, Giresun'da Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışında konuştu
31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:23 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Giresun'da Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışında konuştu

Başkan Erdoğan, Giresun'da Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışında konuştu
AA

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Giresun'da Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışında konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışında konuştu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum."

"Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altının da bereketliliğini gösterdi."

"En kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz."

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Avrupalı otomotiv devinin organizasyonunda Türkiye'ye önemli görev
Muriqi transferinde kriz! Golcü futbolcuyla F.Bahçe arasında ipler gerildi
Tarihi barış anlaşması imzalandı... Sudan'da 17 yıldır süren iç savaş sona erdi!
Başkan Erdoğan'dan selden etkilenen Giresun Doğankent'e doğal gaz müjdesi
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Hangi burçlar eylül ayına şanslı başlayacak?

Hangi burçlar eylül ayına şanslı başlayacak?

Ne kadar dikkatlisiniz? İşte kafa karıştıran zeka soruları

Ne kadar dikkatlisiniz? İşte kafa karıştıran zeka soruları

Ünlülerin estetiksiz halleri şoke edecek! İşte estetikli halleri

Ünlülerin estetiksiz halleri şoke edecek! İşte estetikli halleri şaşırtacak 23 isim

Ayça Ayşin Turan da modaya uydu! Makyajsız paylaşımı sosya

Ayça Ayşin Turan da modaya uydu! Makyajsız paylaşımı sosyal medyayı salladı