Başkan Erdoğan Giresun'da: Bölgeyi hem karadan, hem de havadan inceleyecek

Başkan Erdoğan, sel bölgesi Giresun'a geldi. Başkan Erdoğan bugün bölgeyi hem karadan, hem de havadan inceleyecek.

Erdoğan, vatandaşlarla bir araya gelip sıkıntıları ve taleplerini dinleyecek. Ayrıca, Giresun’daki her belediye başkanı kendi ilçelerindeki son durumla ilgili hazırladığı raporu Erdoğan’a sunacak. Akşam saatlerinde 2020-2021 su ürünleri av sezonu açılışına katılacak olan Erdoğan, vatandaşlara taze balık dağıtımı yaptıktan sonra da balıkçı gemisi ile denize açılacak.

NE OLMUŞTU?

Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için başlatılan yoğun çalışma sürüyor.