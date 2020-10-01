Başkan Erdoğan Genel Kurul'da milletvekillerine hitap ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'da milletvekillerine hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Meclis'imizin ilk başkanı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere herkese saygılarımı sunuyorum. Gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükran ile anıyorum.

Bu mücadelenin kıyamete kadar süreceğini bilerek daima hazırlıklı olacağız. Tarihimizi ne kadar iyi bilirsek, o kadar iyi sahip çıkabiliriz. Türkiye, gerisinde kesintisiz ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış 2 bin 200 yıllık çok nadir bir ülkedir. Böyle bir ülke, aç gözlü ve sömürgeci ülkelerle aynı şekilde davranamaz.

Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek veren Meclisimiz, milletimizle birlikte tüm dostlarımızın da umut kaynağı olduğunu göstermiştir

Türkiye'yi demokrasiye bedel ödemeden sahip olmuş bir ülke diye itham edenler, umarız 15 Temmuz gecesi bu bühtanlarından dolayı utanç duymuşlardır



TBMM'nin yasama alanında temsilcisi olduğu kadim duruş evlatlarımıza bırakacağımız en kıymetli hazinedir.

Meclisimizin 100. yıl dönümünü koronavirüs nedeniyle görkemli olarak maalesef kutlayamadık. Bizim Meclisimiz herhangi bir Meclis değildir. Burası milli iradenin tecelligahı olmuş yerdir. "Ya istiklal ya ölüm" şiarı ile İstiklal Harbi'ni yönetmiş gazi bir meclis. Burası son sığınağımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Meclis'tir. Nice darbelere ve darbe girişimlerine rağmen bu kutlu çatı, daima milletin onurunu korumuştur. Burada hatırlamak istemediğimiz kimi müessif hadiseler de yaşamıştır. Ama bu durum yüceliğine halel getirmez. 15 Temmuz'daki kararlı duruş dünya demokrasi tarihine geçmiştir.

Sadece son 18 yılda bu çatı altındaki reformalar, düzenlemeler, kararlar, sergilenen tutumlar özellikle hayranlık verici bir başarı hikayesidir. İnşallah önümüzdeki dönemde Meclisimiz çok daha büyük başarılarla tarih yazmayı sürdürecektir. Böylesine köklü yönetim sistemi değişikliklerinin ideal uygulama seviyesine gelmesi elbette vakit alacaktır. Her geçen gün yasama, yürütme ve yargının yeni sistem doğrultusunda kendini geliştirdiğini görüyoruz.

İkinci Dünya Savaşı sonrası galipler tarafından kurulan uluslararası düzen artık çatırdıyor. Dünya 5'ten büyüktür ifadesi bu gerçeğin ifadesidir.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Ermeni işgalciler topraklardan çıkmadan çözüm olmaz

Minsk 3'lüsünün 30 yıldır bu sorunu ihmal ettiği için bugün yaşanan çatışmalarda ateşkes istemesi kabul edilemez.

Bir şey mi isteniyor. O zaman işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekiyor ki burada bir çözüm olsun.

Ermenistan’ın ısrarla Türkiye’ye iftira atma çabaları kendisini kurtarmayacak