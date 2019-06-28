Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7681
  • 6,5694
  • 261.86
  • 95.789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Dünya Bankası Başkanı Malpass kabul etti

Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Dünya Bankası Başkanı Malpass kabul etti

Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Dünya Bankası Başkanı Malpass kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Japonya'da, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti. G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü. 

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Arda Turan ile Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda için tatil alışverişi yaptı!
Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift evliliklerinin yıl dönümünü böyle kutladı
Serenay Sarıkaya'nın iddialı pozları sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
<p>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı başvuru süresinin 15 Haziran´da dolduğunu, öd

TOKİ Başkanı Bulut: 'Son 16 Yılda İstanbul Genelinde İnşa Edilen Konut Sayısı 161 Bin 764´tür'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi