22 Eylül 2020 Salı 16:47 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile saat 20.00'de telefon görüşmesi gerçekleştirecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bu akşam saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bu akşam saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.