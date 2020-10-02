Başkan Erdoğan: Ermenistan haydut devlet

TBMM, 2 aylık bir aradan sonra 27. Dönem 4. Yasama yılına törenle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehitleri ve gazileri anarak başlayan Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’la yaşadığı

ÇATIŞMAYLA İLGİLİ ŞUNLARI KAYDETTİ:



“Ermenilerin Karadağ’ı işgali ve sivil katliamlarına kör, sağır, dilsiz kalanların sergilediği tavrı ikiyüzlülüktür. Azerbaycan’ın her zaman yanındayız. 30 yıldır Dağlık Karabağ sorununu ihmal eden Minsk Üçlüsü ABD, Rusya ve Fransa’nın bugün ateşkes istemesi kabul edilemez. Bunları Putin, ve Macron ile görüştük; konuştular ama netice yok. Şimdi Azerbaycan, kendi göbeğini kendi kesiyor.”

ERMENİSTAN ÇEKİLMELİ



“Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmesinden geçiyor. Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak. Bu haydut devlete destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.”

ÇATIŞMA KENDİ TERCİHLERİ



“D. Akdeniz, Türkiye’nin denizlerde verdiği en önemli mücadeledir. Çatışma, haksızlık, hukuksuzluk peşinde değiliz. Haklarımıza, hukukumuza saygı gösterilmesini istiyoruz. Ancak önümüzde kendi politikalarımızı hayata geçirme dışında bir seçenek kalmadı. Çatışma çıkarmak kendilerinin tercihidir. dünyada Türkiye kadar fedakarlık yapan kaç ülke vardır...”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girişinde diğer tüm partiler ayakta karşılarken CHP’liler ayağa kalkmadı.

Oturumu kuvvet komutanları ve bakanlar da locadan takip etti.

SON TERÖRİST BİTENE KADAR MÜCADELE



TERÖR: “Terör tehdidini kaynağında kurutmak için Irak sınırındaki örgüt yuvalarını kaldırıyoruz. Sınırlarımızı terör örgütlerine ve onları kullananlara teslim etmeyiz. Türkiye sınır güvenliğini korumak için her türlü operasyonu son teröristi imha edene kadar sürdürecektir.”

EKONOMİ: “Türkiye OECD ve AB ortalamalarının çok altında olan süreci geride bıraktı. 3. çeyreğe ilişkin göstergeler hızla toparlanmaya işaret ediyor. Amacımız V tipi bir toparlanmayı sağlayıp bu yılı artı büyümede kapatmaktır. Önümüzdeki yıl ise beklentimiz 5.8 büyümedir.”

KORONAVİRÜS: “Türkiye aşı çalışmalarını yakından takip etmenin yanında, kendi aşısını üretme gayreti içindedir. Yarın (bugün) Konya’da şehir hastanemizin resmi açılışını yapacağız. Türkiye sağlık sistemini ve kapasitesini bu denli geliştirmemiş olsaydı, bu salgının altında kalabilirdi.”

PARLAMENTO AYM İÇİN ADIM ATARSA KATILIRIM



Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam konusunda, “Meclis’ten geçip bana gelirse, onaylarım” ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin AYM’nin yapısının değiştirilmesi yönündeki açıklaması hakkında ise, “Meclis adım atarsa ben de seve seve katılırım. Biz ne yapacağımızı paşiyana soracak değiliz” dedi. Koronavirüs hasta sayısında vaka/hasta ayrımı tartışmalarına değinen Erdoğan, ‘’Bilim insanları bununla ilgili her türlü çalışmayı yapıyor” dedi.

KARDEŞ ÜLKE ÖZEL DAVETLİ



Meclis açılışına koronavirüs önlemleri nedeniyle hiç kimse davet edilmedi. Kordiplomatik loca bu nedenle boş kalırken Azerbaycan’a destek veren TBMM, Ermenistan’a kınama bildirisinin ardından önemli bir adım attı. Oturumu, özel davetli olarak kordiplomatik locada sadece Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim izledi.

AZERBAYCAN’IN HEP YANINDAYIZ



Meclis Başkanı Mustafa Şentop, açılışta şunları kaydetti: “İç savaşlar, katliamlar, göçler kara bir yüzyıl tablosu çizmektedir. Türkiye bundan sonra da haklı davasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır. TBMM’de ilan edilen bildiride bu kararlılık ortaya konmuştur. Ermenistan’a bir an önce işgal ettiği topraklardan çıkmas çağrısı yapıyorum.”

HDP’NİN YERİ YA DAĞ YA SOKAK



HDP’li vekiller Meclis oturumuna katılmayarak, Kobani gözaltıları için bahçede oturma eylemi yaptı. CHP’li Levent Gök ve Sezgin Tanrıkulu’nun yer aldığı heyet, HDP’lileri ziyaret etti. Gök, belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak “Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokak” dedi.

KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS



Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM “4. Kadın Konferansı 25. Yıl Dönümü Yüksek Düzeyli Etkinlikliği”ne video mesajla katıldı. Erdoğan “Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır toleransla yürütüyoruz” diyerek şunları kaydetti: “Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun çiğnenmesine tahammülümüz yoktur. Son yıllarda kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesi için tarihi adımlar attık. ‘Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum’ ilkesiyle kadın ve kız çocuklarının eğitimi ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik ettik. Sosyal Destek Hattı ve özel mobil uygulama ile şiddet ve istismar vakalarının ilgili birimlere anında bildirilmesini sağladık.”