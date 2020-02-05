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Başkan Erdoğan, enkaz altından yaralı kurtarılan çocukla telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, enkaz altından yaralı kurtarılan çocukla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın telefonundan, Elazığ'daki depremde enkaz altından yaralı kurtarılan 14 yaşındaki Kerim İnce ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ni ziyaretinde depremden kurtarılan yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakanlar Albayrak ve Kurum'un ziyaret ettiği yaralılardan biri de 14 yaşındaki Kerim İnce oldu.

İnce'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtmesi üzerine Bakan Albayrak, küçük depremzedeye bir sürpriz yaptı.

Başkan Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak İnce ile görüntülü görüşmelerini sağladı.

Erdoğan, sağlık durumunu sorduğu İnce'ye, "Nasıl durum, gelişmeler nasıl? Allah şifalar versin. Hastanedeki her şey bittikten sonra Ankara'ya da beklerim." dedi.

Sağlığının iyiye gittiğini dile getiren İnce ise Başkan Erdoğan'ın Ankara davetine, "Gelmeye çalışacağım." diye yanıt verdi.

İnce'nin, telefonunun enkaz altında kaldığını belirtmesi üzerine Erdoğan, Bakan Berat Albayrak'a bir telefon alıp İnce'ye hediye etmesi için talimat verdi.

Başkan Erdoğan, Kerim'in annesi Gülsüm İnce ile de konuştu.

(AA)


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