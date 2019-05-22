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Başkan Erdoğan eğitim çalışanlarıyla düzenlenen iftarda konuştu

Başkan Erdoğan eğitim çalışanlarıyla düzenlenen iftarda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğitim çalışanlarıyla düzenlenen iftarda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda eğitim çalışanları için düzenlenen iftar programında konuşuyor.

Eğitimde reform iradesini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz."

"Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz"

Eğitimde büyük hamleler için elverişli zemine sahip olunduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz."

AA

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