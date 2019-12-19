Başkan Erdoğan: Dünya sisteminin yeniden yapılandırılması şarttır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Hala Müslümanların büyük kısmı açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı kendimizde aramamız gerekir. Coğrafyamızdaki her hadiseden önce ülkemiz etkileniyor. Suriye'den kaçan 3 milyon 700 bin kardeşimize sahip çıkıyoruz. Müslümanlar kardeştir inancı ile işbirliğimizi sürdüreceğiz.

"DÜNYA SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ŞARTTIR"

İslam dünyası güçsüz, zayıf ve asla çaresiz değildir. Dünya sisteminin yeniden yapılandırılması şarttır. İslam İşbirliği Teşkilatı platformunun etkinliğini güncellemesi şarttır.

İslam coğrafyasının geleceğini 5 ülkeye bırakan sistem miadını doldurmuştur. En zengin İslam ülkesiyle en fakiri arasındaki gelir dağılımı farkı 200 katı aşıyor.

Ülkemizi terör koridoru ile kuşatmaya kalktılar, hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz.

"BİR OLURSAK, KARDEŞ OLURSAK RAHMET KAPILARI AÇILACAKTIR"

Dünyada satılan her üç silahtan biri Orta Doğu'ya gidiyor. Karamsar olmak bize yakışmaz, her kriz fırsatları beraberinde getirir. Bir olursak, kardeş olursak rahmet kapıları açılacaktır.