Başkan Erdoğan Diyarbakır'daki annelere seslendi: Devlet olarak yanlarındayız

Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır." dedi.

Erdoğan, Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirve konusunda şöyle konuştu:

"İDLİB'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYORUZ"

"Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. İdlib'deki gelişmelerde de gözetleme noktaları dahil olmak üzere bunlardaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleriyle verilen mücadele, bunları ele almak suretiyle bu süreci devam ettireceğiz."

"DEVLET OLARAK YANLARINDAYIZ"

Diyarbakırlı annelere de seslenen Erdoğan, "Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç endişeniz olmasın, bu süreci takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU ANNELERİN DURUŞU SIRADAN BİR OLAY DEĞİL"

Erdoğan, "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler. Yani evlat acısı nedir, bunu anneler gayet iyi bilir. Bu iş adeta serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile filan değil belki binlerce aile orada olacak." dedi.

AA