Başkan Erdoğan: Hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Şehitler tepesi belki boş kalmayacaktır ama kimsenin de bu güzel ülkemizi elimizden almaya gücü yetmeyecektir.

- "Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir.

- Sınırlarımız ve ötesinde tek bir terörist kalmayana dek bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

- Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

- Tazminattan maaşa, kamuda işe yerleştirmeye kadar şehit yakını ve gazilerimize tanınan pek çok hak bulunuyor.

- Kanımızın son damlarına kadar mücadeleye devam edeceğiz.