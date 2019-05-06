Başkan Erdoğan: Hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir
Devlet Övünç Madalyası Takdim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımız ve ötesinde tek bir terörist kalmayana dek bu mücadeleyi sürdüreceğiz. "Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Şehitler tepesi belki boş kalmayacaktır ama kimsenin de bu güzel ülkemizi elimizden almaya gücü yetmeyecektir.
- "Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir.
- Sınırlarımız ve ötesinde tek bir terörist kalmayana dek bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
- Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
- Tazminattan maaşa, kamuda işe yerleştirmeye kadar şehit yakını ve gazilerimize tanınan pek çok hak bulunuyor.
- Kanımızın son damlarına kadar mücadeleye devam edeceğiz.