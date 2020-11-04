04 Kasım 2020 Çarşamba 18:56 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan, dernek üyelerini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Sağlık Kuruluşu Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, kabul ettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/ic1zvlzwK0— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 4, 2020
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