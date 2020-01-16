Başkan Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi, salonda 'yuh' sesleri yükseldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Kadir İnanır'a isim vermeden sert tepki gösterdi.

"MİLLET GEREKEN DERSİ VERECEK"

Başkan Erdoğan, "Malum partinin önünde aylardır dururlarken ana muhalefetin başı ve heyeti yanında o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatro oyununu izliyorlar. Milletim vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir" dedi. Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası salonda 'yuh' sesleri yükseldi.